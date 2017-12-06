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تقرير ديوان الرقابة: المالية تأخرت في سداد مستحقات أرامكو وفوائد التأخير بلغت 722 ألف دينار
2017-12-06 - 11:03 ص
مرآة البحرين: أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن وزارة المالية تتأخر في تسديد مستحقات شركة أرامكو مقابل مشتريات الدولة من النفط الخام.
وجاء في التقرير أن هذا التأخر تسبب في تكبيد الدولة خسائر بقيمة 722 ألف دينار، وذلك كفوائد عن التأخر في دفع تلك المستحقات في ميعادها وفقاً للعقد المبرم مع الشركة، الأمر الذي يحمّل الدولة أعباءً إضافية من الممكن تجنّبها في حال الالتزام بسداد المستحقات في الوقت المحدّد لها.
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