تقرير ديوان الرقابة: مدير في البلدية استلم رواتب بقيمة 138 ألف دينار وهو ليس على رأس العمل

2017-12-06 - 11:07 ص

مرآة البحرين: أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن مسؤولاً حكومياً استلم رواتب تصل قيمتها إلى 138 ألف دينار وهو ليس على رأس عمله.

وجاء في التفاصيل التي أوردها التقرير الجديد أن وزارة الأشغال والبلديات استمرّت بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2012 بتعيين مديراً بالوكالة لإدارة الخدمات البلدية المشتركة بالوزارة في صرف رواتب وعلاوات مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة السابق حتى نهاية شهر يونيو/حزيران 2016 وهو تاريخ إحالته للتقاعد.

وذكر التقرير أن المدير السابق صُرفت له رواتب دون الاستفادة من خدماته أو تواجده على رأس العمل، وقد بلغت قيمة تلك الرواتب والعلاوات المصروفة 138 ألف دينار.