تقرير ديوان الرقابة: الإعلام تتفادى طرح مشترياتها في مناقصات عبر تجزئتها
2017-12-06 - 11:27 ص
مرآة البحرين: أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في ملاحظاته على وزارة شؤون الإعلام قيام الوزارة بتجزئة بعض مشترياتها المتجانسة لتفادي طرحها في مناقصة عامة من خلال التعقاد المباشر مع بعض الموردين أو إصدار أوامر شراء لهم خلال فترات زمنية متقاربة وبمبالغ يتجاوز مجموعها 25 ألف دينار.
وأوضح التقرير في ملاحظته حول تجزئة المشتريات قيام وزارة الاعلام بالتعاقد في أعمال الصيانة متفرقة مع نفس المورّد بمبلغ وصل إلى 72 ألف دينار من خلال عمل عقود متفرقة.
ورأى ديوان الرقابة أن لجوء الوزارة لهذه الممارسة قد يحرمها من الحصول على السلع والخدمات بأفضل الأسعار والمواصفات.
وجاء في توصيات التقرير أنه على الوزارة التخطيط المسبق لمشترياتها وتجميع احتياجاتها المتجانسة من السلع والخدمات المتكررة وطرحها في مناقصة عامة للحصول على أفضل الخدمات والأسعار.
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