النيابة تحيل أولى قضايا اقتحام الدراز للمحاكمة وتتهم مواطنا بدهس شرطي ومحاولة قتله

2017-12-06 - 2:55 م

مرآة البحرين: أحالت النيابة العامة (الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2017) أولى القضايا المتعلقة باقتحام الدراز إلى المحكمة، في قضية متهم فيها أحد المواطنين بمحاولة دهس شرطي.

وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي إن متهما محبوساً تمت إحالته للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتهمة "الشروع في القتل والاعتداء على موظف عام"، حيث تحدد نظر الدعوى في 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتزعم السلطات أن المتهم في (23 مايو/أيار 2017) شاهد شرطيا مترجلا من الدورية للصلاة، فزاد من سرعة الحافلة التي كان يقودها وصدمه من الخلف قاصدا قتله، وأثناء محاولة هروبه اعتدى على شرطي آخر بسكين وهرب، إلا أن السلطات ألقت القبض عليه لاحقاً.

وتعتبر هذه القضية أولى القضايا المرتبطة باقتحام الدراز وفض الاعتصام المقام عند منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم، حيث راح ضحية العملية 5 شهداء و400 معتقل وفق مصادر حقوقية.