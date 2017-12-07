2017-12-07 - 2:13 م

مرآة البحرين: أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن مراجعة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة، تخلف 4 جهات حكومية عن تنفيذ 40 توصية.

فقد تخلفت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن تنفيذ 7 توصيات سابقة، أبرزها أن مجلس إدارة الشركة مازال يتخذ قرارات استثمارية ويمررها دون عقد اجتماعات فعلية لتدارس تلك الاستثمارات قبل إقرارها، إذ لوحظ أنه خلال 9 أشهر وافق المجلس بالتمرير على ثلاثة استثمارات تصل إلى 20.6 مليون دينار.

وأكد التقرير أن الشركة لم تلتزم بعدم الاستثمار في المشاريع التي تبين الدراسات عدم وجود جدوى من تنفيذها، إذ استثمرت في مايو 2017 مبلغ 250 ألف دينار لتأسيس شركة مقفلة مع أن الدراسات المقامة توقعت عجزا تشغيليا بمبلغ 3.7 مليون دينار خلال خمس السنوات الأولى لتأسيس الشركة، بواقع نصف مليون دينار سنويا.

وحول الأملاك البلدية بوزارة الأشغال والبلديات، أكد التقرير تخلف الوزارة عن تنفيذ 8 توصيات تبين الإخفاقات في حصر الأملاك من قبل أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، واستمرار الخروقات الإدارية في إبرام العقود ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات.

فيما حصدت وزارة الأشغال والبلديات بشأن «الإيرادات البلدية» نصيب الأسد في التخلف عن تنفيذ التوصيات بـ23 توصية سابقة لم تنفذ، وتخلف هيئة تنظيم الاتصالات عن تنفيذ توصيتين اثنتين.