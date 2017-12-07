تقرير ديوان الرقابة: 11 مليون دينار إيرادات غير محصلة لأمانة العاصمة في 2016

2017-12-07 - 2:19 م

مرآة البحرين: كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) عن أن رصيد الإيرادات غير المحصلة عن الرسوم البلدية المستحقة لأمانة العاصمة بلغ في 2016 مبلغ 10.834.040 دينار منها مبلغ 7.485.763 دينار تمثل مديونيات تجاوزت أعمارها السنة.

وقد أوضح تقرير الديوان أنه لوحظ عدم قيام الأمانة وضع آلية فعالة لمتابعة إشعارات سداد مديونيات رسوم البلدية المرسلة إلى العملاء والتي يتم إرجاعها من قبل البريد لأي سبب كان.

وجاء في التقرير ان الامانة قامت بإرسال إشعارات لعدد 21.5 ألف خلال العام 2016 للعملاء المتأخرين عن سداد الرسوم البلدية الخاصة.