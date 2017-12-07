فيديو: احتراق أحد المنازل القريبة من مسكن آية الله قاسم بسبب الطلق العشوائي من قبل عناصر الداخلية

2017-12-07 - 2:34 م

مرآة البحرين: اشتعلت النيران في أحد المنازل القريبة من منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز، بعد الطلق العشوائي والكثيف للعناصر التابعة للداخلية على أهالي البلدة المحاصرة منذ عام ونصف.

وقال حساب تابع لسكان بلدة الدراز إن منزلاً في حي الحيدرية بالبلدة اشتعلت به النيران مساء الأربعاء 6 ديمسبر/كانون الأول 2017، بعد الطلق العشوائي والمكثف لقنابل المسيل للدموع، بالقرب من منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وأظهرت صور بثها نشطاء، سحب من الغازات المسيلة للدموع وهي تغطي البلدة التي تعاني من حصار منذ 18 شهراً.