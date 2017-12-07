» فيديو
فيديو: احتراق أحد المنازل القريبة من مسكن آية الله قاسم بسبب الطلق العشوائي من قبل عناصر الداخلية
2017-12-07 - 2:34 م
مرآة البحرين: اشتعلت النيران في أحد المنازل القريبة من منزل الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسى قاسم في الدراز، بعد الطلق العشوائي والكثيف للعناصر التابعة للداخلية على أهالي البلدة المحاصرة منذ عام ونصف.
وقال حساب تابع لسكان بلدة الدراز إن منزلاً في حي الحيدرية بالبلدة اشتعلت به النيران مساء الأربعاء 6 ديمسبر/كانون الأول 2017، بعد الطلق العشوائي والمكثف لقنابل المسيل للدموع، بالقرب من منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وأظهرت صور بثها نشطاء، سحب من الغازات المسيلة للدموع وهي تغطي البلدة التي تعاني من حصار منذ 18 شهراً.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-12-01السيد الغريفي: آية الله قاسم هو الضمانة الكبرى لأمن واستقرار البحرين ومسؤوليتنا توفير الرعاية له
- 2017-11-30ترامب يعلن عن صفقات بـ 9 مليارات دولار مع البحرين ويؤكد: علاقتنا لن تشهد إلا تحسنا
- 2017-11-30بالفيديو: السيد هاشم الحيدري يطالب البحرين بتمكين آية الله قاسم من العلاج
- 2017-11-29بالفيديو: "بي بي سي ترندينغ" يستعرض قضية آية الله قاسم وتدهور وضعه الصحي
- 2017-11-22فيديو وصور: نشطاء يعتصمون أمام سفارتي البحرين في لندن وواشنطن للمطالبة بالإفراج عن نبيل رجب
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus