المرجع السيستاني يدين اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل

2017-12-07 - 4:58 م

مرآة البحرين (رويترز): أفاد بيان من مكتب المرجع الشيعي العراقي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني بأن السيستاني أدان يوم الخميس قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلا إن "هذا القرار مدان ومستنكر وقد أساء إلى مشاعر مئات الملايين من العرب والمسلمين".

وأضاف البيان "لكنه لن يغير من حقيقة أن القدس أرض محتلة يجب أن تعود إلى سيادة أصحابها الفلسطينيين مهما طال الزمن ولابد أن تتضافر جهود الأمة وتتحد كلمتها في هذا السبيل".