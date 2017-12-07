ترامب يدعو السعودية للسماح بدخول المساعدات إلى اليمن على الفور

2017-12-07 - 5:02 م

مرآة البحرين (رويترز): دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء إلى السماح بدخول الاحتياجات الأساسية إلى شعب اليمن على الفور.

وفرض التحالف بقيادة السعودية، الذي يقاتل حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في الحرب الأهلية باليمن، حصارا على موانئ اليمن قبل نحو شهر بعدما اعترضت السعودية صاروخا أطلق من اليمن صوب العاصمة الرياض.

وبرغم تخفيف الحصار بعد ذلك فلا يزال الوضع بائسا في اليمن حيث يقف قرابة ثمانية ملايين شخص على شفا المجاعة في ظل انتشار الكوليرا والدفتريا.

وقال ترامب في بيان "وجهت المسؤولين في إدارتي أن يتصلوا بقيادة المملكة العربية السعودية ليطلبوا منها السماح بوصول كامل للغذاء والوقود والمياه والدواء للشعب اليمني الذي تشتد حاجته إليها". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأضاف "يجب أن يتم هذا لأسباب إنسانية على الفور".

ورحبت منظمة أوكسفام الدولية ببيان ترامب ووصفته بأنه "تأخر طويلا لكنه مهم جدا".

وبيان ترامب المقتضب أحد أبرز العلامات على قلق الولايات المتحدة إزاء جوانب للسياسة الخارجية السعودية. واختلفت السعودية مع ترامب أيضا بسبب قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن بيان ترامب بخصوص المساعدات إلى اليمن لا يمثل انتقاما من موقف السعودية بشأن القدس.

وأضاف المسؤول "إنه يتعلق بحقيقة وجود مشكلة إنسانية خطيرة في اليمن وأن السعوديين بوسعهم وينبغي لهم فعل المزيد".