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تجديد حبس 70 معتقلا من "اقتحام الدراز" 30 يوما
2017-12-07 - 5:04 م
مرآة البحرين: جددت النيابة العامة (الخميس 7 ديسمبر/كانون الثاني 2017) حبس 70 معتقلاً من اقتحام الدراز لمدة 30 يوما، بعد إكمالهم مدة 6 شهور على ذمة التحقيق.
وقال محام مطلع على القضية إن النيابة تنوي إحالة جميع المعتقلين من اقتحام الدراز للمحاكمة في قضية واحدة، ولا تنوي الإفراج عن أي منهم.
وتعتقل السلطات حوالي 300 مواطن منذ اقتحامها بلدة الدراز في 23 مايو/أيار 2017 وفض الاعتصام المقام أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم بالقوة، حيث راح ضحية العملية 5 شهداء وعدد هائل من المعتقلين بعضهم جرحى.
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