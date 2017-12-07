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تأجيل محاكمة نبيل رجب حتى 15 يناير للمرافعة الختامية في قضية انتقاده الحرب على اليمن
2017-12-07 - 5:06 م
مرآة البحرين: أجلت محكمة بحرينية (الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول 2017) قضية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والحقوقي البارز نبيل رجب حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل للمرافعة الختامية.
وهذه الجلسة كان من المفترض أن تنعقد في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري إلا أن المحكمة وبشكل مفاجئ قررت تعجيل الجلسة.
وخلال الجلسة تم استجواب شاهد الإثبات (موظف في وزارة الداخلية) وأحد من أشرفوا على مصادرة الأجهزة الإلكترونية لرجب أثناء اعتقاله.
ويحاكم رجب في هذه القضية بسبب تغريدات نشرها تنتقد الحرب على اليمن، وأخرى تطالب بوقف التعذيب في سجن جو الذي يحتجز فيه آلاف المعتقلين السياسيين.
وقال حساب رجب عبر تويتر إن الجلسة حضرها ممثلون عن السفارة الأمريكية وسفارات غربية أخرى.
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