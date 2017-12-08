رويترز: البحرين تعتزم الانضمام إلى إطار عمل اتفاق لمكافحة التهرب الضريبي

2017-12-08 - 12:28 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت وزارة المالية البحرينية يوم الخميس إن البحرين ستنضم إلى مجموعة الدول الملتزمة بمكافحة تهرب الشركات من الضرائب في الوقت الذي تسعى فيه إلى حذفها من قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء للملاذات الضريبية.

وقالت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني لرويترز "البحرين ستلتزم بأن تصبح عضوا في الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح"، وذكرت سلسلة من الخطوات التي اتخذتها بالفعل لتبادل المعلومات الضريبية مع دول أخرى.

ويوم الثلاثاء تبنى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تتضمن 17 دولة يعتبرها الاتحاد ملاذات ضريبية، ومن بينها البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي عالميا.