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الوطنية لحقوق الإنسان تقول إنها زارت آية الله قاسم في المستشفى
2017-12-08 - 12:32 م
مرآة البحرين: قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية) إنها زارت الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم في المستشفى بعد تدهور صحته.
وقالت المؤسسة التي يتم تعيين مجلس الأمناء فيها بمرسوم ملكي، إنها أرسلت ممثلا عنها لزيارة قاسم في المستشفى الدولي "وذلك بغرض بحث حالته والاطمئنان عليها".
وزعمت في بيانها أن آية الله قاسم "يخضع لرعاية صحية، وندعو الجميع إلى ضرورة احترام الحق في الخصوصية كونها أحد الحقوق اللصيقة بالإنسان، وعدم تسييس القضية" على حد قولها.
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