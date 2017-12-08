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سفارة البحرين في الأردن تدعو المواطنين للابتعاد عن أماكن المسيرات وتوخي الحذر
2017-12-08 - 12:35 م
مرآة البحرين: دعت سفارة البحرين في عمّان المواطنين المتواجدين في الأردن، الابتعاد تماما عن "أماكن التجمعات والمسيرات وضرورة توخي الحذر والحيطة حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم إزاء التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة حاليا".
ومن المرتقب أن تعم مسيرات حاشدة في مختلف الدول العربية اليوم الجمعة، تنديدا بقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.
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