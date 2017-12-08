اتفاق رسمي على نقل بطولة كأس الخليج من قطر إلى الكويت

2017-12-08 - 12:40 م

مرآة البحرين: اتفقت الدول الخليجية رسميًا، على إعادة بطولة كأس الخليج المقبلة "خليجي 23"، إلى دولة الكويت بدلًا من قطر، بداية من 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري حتى الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأذاعت قناة "العربية" السعودية، تقريرًا قالت فيه، إن القرار جاء عقب اتفاق "سعودي كويتي"، جرى بين تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، عبر اتصال هاتفي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد قرر رفع إيقاف النشاط الكروي والرياضي عن دولة الكويت، عقب إقرار قانون يقضي بمنع التدخل الحكومي في الأنشطة الرياضية.

وكان مقررًا أن تقام منافسات "خليجي 23" المقبلة في الكويت، قبل أن يُقرر نقلها إلى قطر مع قرار الفيفا بحظر النشاط الكروي الكويتي في أكتوبر/تشرين الأول 2015، ومع قرار الفيفا برفع الحظر عن الكويت يوم الأربعاء تقرر أن تعود البطولة مرة أخرى إلى الكويت.

وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين أعلنوا عدم مشاركتهم في البطولة لأنها مقامة في الدوحة، إثر خلاف خليجي حاد بين الدول الثلاث من جهة وقطر من جهة أخرى.

لكن إعادة البطولة إلى الكويت حملت معها توقعات بعودة الدول الثلاث للمشاركة في البطولة الخليجية.