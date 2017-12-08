انطلاق النسخة الـ 13 من حوار المنامة اليوم

2017-12-08 - 12:45 م

مرآة البحرين: تنطلق اليوم الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2017 النسخة الـ 13 من منتدى "حوار المنامة"، الذي يقام سنويا في البحرين لمناقشة أبرز القضايا الأمنية والسياسية في المنطقة.

وقال بيان رسمي من الجهة المنظمة إن المنتدى سيناقش هذا العام قضية مكافحة التطرف والإرهاب، والحرب في اليمن وسوريا والوضع في العراق، فيما سيشارك ضيوف من 20 دولة في الجلسات.

ولم تشر الجهة المنظمة إلى المتحدث الرئيسي في المنتدى، ولم تعلن عن وفود الدول التي ستشارك في الجلسات.