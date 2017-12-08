رئيس الجعفرية يقول إن تقرير ديوان الرقابة «باطل وكذب وافتراء»

2017-12-08 - 12:48 م

مرآة البحرين: قال رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الشيخ محسن العصفور إن ما ورد في تقرير الرقابة المالية الأخير بشأن مخالفات الأوقاف الجعفرية «باطل وكذب وافتراء»، مضيفا أن الأوقاف الجعفرية تدار بشفافية كاملة وبالتشاور في اتخاذ القرار.

وأضاف العصفور في تصريحات صحفية، أن «هذه المغالطات في التقرير تكرر للسنة الرابعة على التوالي، مع أننا نثبت لهم دائما بالمستندات والأدلة القاطعة زيف اتهاماتهم».

وأردف «إن إصرار القائمين على التقرير على موقفهم في إيراد تلك الملاحظات أمر غريب بالفعل».

وختم بالقول «أنا لا أنفرد برأيي، وإنما تُؤخد القرارات بالتشاور مع مجلس الإدارة» على حد قوله.