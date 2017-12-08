البحرين: اعتقال 3 مواطنين على الأقل من سترة فجر اليوم

2017-12-08 - 12:54 م

مرآة البحرين (خاص): داهمت قوات أمنية تابعة للداخلية فجر اليوم الجمعة منازل عدد من المواطنين في سترة، واعتقلت 3 على الأقل من منطقة "سفالة" وفق ما أكدت حسابات متخصصة في رصد المداهمات والاعتقالات.

ووفق المعلومات الأولية فإن شابا يدعى سيد جعفر، وآخر يدعى حسن وثالث لم تحدد هويته بعد، تم اعتقالهم إثر مداهمات طالت منازلهم فجر اليوم الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2017.