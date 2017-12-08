"الوحدوي" و"التقدمي" يدينان قرار أمريكا اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل

2017-12-08 - 1:04 م

مرآة البحرين: دانت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، وجمعية المنبر التقدمي قرار الولايات المتحدة اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

واعتبر الوحدوي في بيان له أن هذه الخطوة "استفزاز للشعوب العربية و للشعب الفلسطيني"، مطالبا الأنظمة الخليجية والعربية "بموقف واضح إزاء هذه الإجراءات في عهد الإدارة الإمريكية الجديدة المعتمدة على إستنزاف هذه الدول مالياً وأمنياً".

وأكد الوحدوي على اعتباره القدس عاصمة أبدية لفلسطين مطالبا "بوقف التطبيع العلني والسري مع العدو الصهيوني".

وفي سياق متصل شجب المنبر التقدمي قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل قائلا إن هذه الخطوة "خطيرة" وتهدف إلى " تصفية القضية الفلسطينية، وسط تخاذل عربي".

وأضاف التقدمي في بيان له أن هذا القرار "يقدم تغطية أمريكية إضافية وخطيرة للسياسة العدوانية والتوسعية للكيان الصهيوني، المستمر في سياسة الاستيطان بالضفة الغربية، لطمس هويتها، وإقامة واقع ديمغرافي يلغي إمكانية قيام دولة فلسطينة مستقلة وذات سيادة".

وجدد المنبر التقدمي وقوفه المبدئي إلى جانب "النضال البطولي للشعب الفلسطيني البطل، في نضاله ضد الاحتلال، ومن أجل نيل حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وإفشال كافة المؤامرات التي تحاك من القوى الإمبريالية والصهيونية والرجعية لتصفية قضيته الوطنية".