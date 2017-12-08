أسوشيتد برس: خبراء في الأمم المتحدة يدعون البحرين لاحترام حقوق رجل دين شيعي بارز

2017-12-08 - 2:23 م

مرآة البحرين (أسوشيتد برس): دعا خبراء الأمم المتحدة البحرين إلى ضمان أن تحترم حقوق رجل دين شيعي بارز بينما يخضع للعلاج في المستشفى.

وأصدر الخبراء بيانا يوم الخميس بشأن قضية الشيخ عيسى قاسم، وهو رجل دين شيعي في أواخر السبعينات من عمره، يقول مؤيدوه أنه يعاني من فتق. وتم نقله إلى المستشفى يوم الاثنين.

وقد يتعرض الشيخ عيسى للترحيل في أي وقت بعد أن جردته السلطات من جنسيته في يونيو/حزيران 2016 بسبب اتهامات بأنه غذى التطرف وقام بغسيل أموال. وينكر أنصاره هذه الادعاءات.

وكان قاسم قيد الإقامة الجبرية، على الرغم من أن حكومة البحرين تقول إن شيئا لم يمنعه من الحصول على الرعاية.

والذين أصدروا البيان هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ويقوم حكام البحرين بحملة قمع على كل المعارضة، بسجن السياسيين والنشطاء، أو إرغامهم على الخروج إلى المنفى.