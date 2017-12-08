رويترز: الشيخ عيسى قاسم خضع لجراحة عاجلة يوم الجمعة

2017-12-08 - 7:13 م

(رويترز): قال نشطاء‭ ‬إن رجل الدين الشيعي البحريني البارز آية الله عيسى قاسم خضع لجراحة يوم الجمعة عقب دخوله المستشفى بعد شهور من تحديد إقامته فعليا في منزله.

وأذكت الأنباء عن تدهور صحة قاسم التوتر في البحرين فيما تواصل الأسرة الحاكمة السنية إجراءات صارمة ضد المعارضة من الأغلبية الشيعية.

وقال معهد البحرين للحقوق والحريات ومقره لندن في بيان إن قاسم "نقل الساعة السابعة صباح اليوم إلى مستشفى ابن النفيس لإجراء جراحة عاجلة"وأضاف "بمجرد وصوله خضع للجراحة ومن المتوقع أن يخضع لعمليات أخرى".

وذكر المعهد يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني أن قاسم، الذي يعتقد أنه في السبعينات من عمره، يعاني من ألم مستمر ونزيف بسبب فتق في الفخذ كما يعاني من مرض السكري ومتاعب في القلب.

كانت وزارة الداخلية أعلنت في يونيو حزيران 2016 سحب جنسية قاسم متهمة إياه بمحاولة تقسيم المجتمع البحريني وتشجيع الشباب على انتهاك الدستور والترويج لأجواء طائفية في الدولة الخليجية العربية.

وأثار القرار احتجاجات غاضبة في البحرين وإدانة حادة من إيران كما أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا بيانات تعبر عن القلق.

وفي مايو أيار قُتل خمسة أشخاص عندما داهمت قوات الأمن مسقط رأس قاسم لتفريق أتباع له.