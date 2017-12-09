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البحرين تعلن أنها منعت صحافيا أمريكيا من دخول البلاد
2017-12-09 - 3:51 ص
مرآة البحرين: أعلنت وزارة الإعلام البحرينية الجمعة (8 ديسمبر/ كانون الأول 2017) أنها منعت صحافيا أمريكيا من دخول البلاد.
وقالت الوزارة إن الصحافي يعمل لقناة الجزيرة القطرية وحاول الدخول إلى البلاد بصورة غير قانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصحافي حاول دخول البلاد بدعوى تغطية حوار المنامة من دون دعوة رسمية.
واتهمت الوزارة "القناة القطرية بالسعى (...) إلى تأليب الرأي العام، والتسويق لما هو مخالف للواقع".
وتمنع البحرين الصحافيين الأجانب من دخول البلاد، وترفض السماح لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية بمزاولة نشاطهم.
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