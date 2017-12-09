البحرين: تظاهرات تندد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل

2017-12-09 - 4:34 ص

مرآة البحرين: تظاهر الآلاف في مناطق متفرقة من البحرين الجمعة (8 ديسمبر/ كانون الأول 2017) للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون صورا لمدينة القدس إلى جانب الزعيم الديني الأعلى في البلاد آية الله الشيخ عيسى قاسم، كتب عليها "القدس عاصمتنا الأبديّة".

وخضع قاسم المعروف بمساندته الكاملة للقضية الفلسطينية الجمعة لجراحة، بعد أكثر من عام من الإقامة الجبرية.

وردد المتظاهرون الذين ساروا في الشوارع الداخلية للقرى والمدن، شعارات مناوئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أحرقوا صوره أعلاما أمريكية.

في الجفير، بالقرب من قاعدة لمشاة البحرية الأمريكية، قطع محتجون طرقا رئيسية وطالبوا بطرد السفير الأمريكي من البلاد.

وشهدت البحرين أكثر من 30 احتجاجا رفضا للسياسات الأمريكية في المنطقة، وتأييدا لحق الفلسطينيين الكامل في ترابهم.