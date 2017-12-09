الرئيس التنفيذي للحكومة الإلكترونية: أكثر من 50% من الهجمات الإلكترونية تأتي من إيران
2017-12-09 - 1:30 م
مرآة البحرين: قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن أكثر من 50% من الرسائل الضارة والهجمات الإلكترونية التي تتعرض لها مملكة البحرين تأتي من إيران.
وقال في تصريحات صحفية على هامش أعمال حوار المنامة إن هيئة المعلومات استطاعت في محيط الأنظمة الحكومية فقط خلال الربع الأول من العام الحالي أن ترصد قرابة 23 مليون رسالة ضارة و23 ألف محاولة اختراق، لافتا إلى أن هذه المحاولات في تزايد عاما بعد عام.
وأضاف أن هناك توقيتات تكثر فيها الهجمات الإلكترونية، والتي تكون دائما في المناسبات الكبيرة في المملكة مثل الفورمولا1 على سبيل المثال، لافتا إلى أن الهيئة تقوم بحماية الأنظمة الحكومية الموجودة لديها، وتعمل على تحويل كل ما ترصده من محاولات إجرامية أو جنائية أو محاولات اختراق الأنظمة إلى الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، وهي الجهة المعنية على المستوى الوطني بالحماية من الهجمات الإلكترونية.
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