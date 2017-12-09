رفض معارضة متهم بالتجمهر في كرانة وتأييد حبسه 5 سنوات
2017-12-09 - 1:37 م
مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا برفض معارضة محكوم بالسجن 5 سنوات، للاشتراك في تجمهر بكرانة، واعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضوره جلسات المحكمة.
وكانت المحكمة حكمت في وقت سابق بتعديل عقوبة خمسة مستأنفين من السجن 5 سنوات إلى السجن 3 سنوات، وتعديل عقوبة خمسة آخرين من 3 سنوات إلى سنتين بقضية تجمهر بكرانة.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين الأحد عشر أنهم في 23 سبتمبر/أيلول 2014 بدائرة أمن المحافظة الشمالية:
أولا: أشعلوا وآخرين مجهولين حريقا في المنقولات المبينة بالأوراق، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ثانيا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.
ثالثا: عرضوا وآخرين عمدا وسائل النقل الخاصة للخطر.
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