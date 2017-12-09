الاستئناف: تأييد حبس أربعيني عاما كاملا بتهمة ضرب شرطيين

2017-12-09 - 1:39 م

مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف الجنائية الأولى بتأييد الحكم بالحبس سنة لبحريني (40 سنة) بتهمة ضرب شرطيين.

المتهم لديه 15 أسبقية في قضايا مختلفة، منها بلاغان من زوجته لاعتدائه عليها بالضرب، وعدم دفع الأجرة إضافة إلى مخالفات مرورية، وقد أسندت النيابة العامة إليه أنه في 14 أكتوبر 2015 استعمل القوة والعنف مع أحد منتسبي الأمن العام شرطييْن بأن حاول الإفلات والهرب بنية حملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهو القبض عليه، ولم يبلغ بذلك مقصده وقد ترتب على ذلك إصابتهما كما هو مبين بالتقرير الطبي.

كان أحد الشرطيين المجني عليهما في تحقيقات النيابة العامة أنه في يوم الواقعة، وأثناء ما كان على الواجب في دورية قبض تابعة لمكتب التنفيذ القضائي، وبرفقته المجني عليه الثاني، وكان لديهما عدة أوامر قبض من محكمة التنفيذ صادرة بحق المتهم، فتوجها إلى منزله في منطقة عالي، وشوهد المتهم في سيارته الخاصة قرب منزله، فتوجها إليه وعرفه أولهما بنفسه، وطلب منه هويته فقرر له المتهم أنه لا يحمل هوية، وأن اسمه ليس الشخص المعني فاسمه مختلف عن المذكور في أوامر القبض، في محاولة منه للإفلات من قبضة الشرطة.

ولمح الشرطي محفظة المتهم بداخل السيارة، فأمسك المتهم من يده للقبض عليه، وتفاجأ بركله على فخذه الأيمن ثم ركله مرة أخرى على بطنه وحاول المتهم الهروب، وأعاق الشرطي حركة المتهم برجله فسقط الأخير على الأرض، ثم حضر الشرطي الآخر لمساعدته في القبض على المطلوب، لكنه قاومهما محاولاً الهرب، فتم اتخاذ القوة اللازمة للسيطرة عليه، ما سبب تعرض المجني عليهما للإصابة.