ملك البحرين يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

2017-12-09 - 1:41 م

مرآة البحرين: استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية أمس الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2017 الفريق أول جوزيف فوتيل Joseph Votel قائد القيادة المركزية الأمريكية وذلك بمناسبة زيارته للبلاد للمشاركة في حوار المنامة.

وقال بيان رسمي إن حمد بن عيسى ناقش مع ضيفه "علاقات الصداقة والتعاون" منوها بـ "الدور الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".