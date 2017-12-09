أ ف ب: مجموعة حقوقية تعلن خضوع رجل الدين البحريني البارز آية الله عيسى قاسم لعملية جراحية

2017-12-09 - 1:43 م

مرآة البحرين (أ ف ب): خضع رجل الدين البحريني البارز والشخصية القيادية في المعارضة آية الله الشيخ عيسى قاسم لعملية جراحية صباح الجمعة حسب ما أعلنت مجموعة حقوقية، بعد أيام على نقله إلى المستشفى وسط مواجهات مع السلطات حول رعايته الصحية.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز حوار الأديان في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أن الشيخ قاسم "نقل صباح اليوم (الجمعة) عند الساعة السابعة والنصف إلى مستشفى ابن النفيس للقيام بعملية جراحية طارئة".

وأضاف البيان أنه "يتوقع أن يخضع لعمليات جراحية إضافية".

وآية الله قاسم في أواخر السبعينات من عمره، ويخضع للإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع في الدراز، إحدى ضواحي المنامة، منذ أن أمرت محكمة عام 2016 بسحب جنسيته البحرينية بعد إدانته بتهم تشمل "خدمة مصالح أجنبية".

وقد قاد قاسم تظاهرات للمعارضة عام 2011 وهو معروف بانتقاداته اللاذعة للنظام في البحرين.

وشكلت صحة الشيخ منذ أسابيع نقطة خلاف بين السلطات وعائلته التي ترفض أن تنقله السلطات إلى المستشفى خشية من اعتقاله أو ترحيله خارج البلاد إذا غادر منزله لتلقي العلاج.

وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز حوار الأديان إن الشيخ قاسم نُقل من المستشفى الدولي في البحرين الذي أدخل إليه منذ أيام، إلى مستشفى ابن النفيس، بعد نشر مدير المستشفى الدولي تفاصيل عن حالة المريض الصحية في شريط على موقع "انستغرام" من دون موافقته أو موافقة عائلته.

وفيما لم يتم توضيح حالة قاسم الصحية، أفادت مجموعات حقوقية أنه يعاني من ارتفاع ضغط الدم والسكري ومرض في القلب.

وشددت السلطات في السنوات الست الأخيرة قبضتها على المعارضين وسجنت العشرات من علماء الدين والناشطين، كما حلت جمعيات معارضة.

وتشهد البحرين التي تقع بين العدوين اللدودين إيران والسعودية، احتجاجات متقطعة منذ عام 2011 للمطالبة بحكومة منتخبة.

وتتهم السلطات البحرينية إيران بدعم المتظاهرين وسعيها للاطاحة بالحكومة، وهو ما تنفيه طهران بشدة.