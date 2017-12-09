بوتين يقول لوزير الطاقة السعودي: اشتروا الغاز منا وادخروا نفطكم

2017-12-09 - 1:50 م

مرآة البحرين (رويترز): عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن تشتري المملكة الغاز الطبيعي المسال الروسي من أجل أن تدخر النفط السعودي وفقا لما نقلته عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الجمعة.

وقال بوتين للفالح بعد أن أصدر أمرا بالبدء في تحميل أول ناقلة بالغاز المسال في مشروع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تقوده نوفاتك في المنطقة القطبية "اشتروا الغاز منا وادخروا نفطكم".

ورد الفالح قائلا "ذلك هو سبب وجودي هنا".