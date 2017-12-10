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الزعيم الديني الأعلى في البحرين يعود للإقامة الجبرية بعد خضوعه لجراحة عاجلة
آية الله الشيخ عيسى قاسم أثناء مغادرته المستشفى
2017-12-10 - 7:29 م
مرآة البحرين: عاد الزعيم الديني الأعلى في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم الأحد (10 ديسمبر/ كانون الأول 2017) إلى الإقامة الجبرية في منزله بالدراز بعد يومين من إجرائه عملية جراحية عاجلة.
ويخضع قاسم إلى الإقامة الجبرية منذ قرار من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإسقاط جنسيته بسبب مواقفه الداعمة للإصلاحات السياسية، ومحاكمته بتهمة إدارة فريضة دينية تخص المذهب الشيعي.
ودعا أربعة من خبراء الأمم المتحدة السلطات البحرينية لضمان حصول آية الله قاسم على العلاج اللازم، وأن يكون حرا في التحرك دون قيود وأن لا يخضع للإقامة الجبرية.
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