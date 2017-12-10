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وفد بحريني رسمي يزور إسرائيل بعد يومين من إعلان ترامب القدس عاصمة للكيان
عدد من أعضاء الوفد البحريني مع طاقم من الخارجية الإسرائيلية في القدس
2017-12-10 - 8:05 م
مرآة البحرين: أعلنت القناة الإسرائيلية الثانية السبت (9 ديسمبر/ كانون الأول 2017) عن زيارة وفد رسمي بحريني إلى تل أبيب يتألف يتألف من 24 شخصا من حملة "هذه هي البحرين" الحكومية.
ويضم الوفد، الذي تجوّل في القدس رفقة طاقم من الخارجية الإسرائيلية، رجال دين سنة وشيعة إلى جانب ممثلين عن أقليات دينية في البحرين والجاليات الوافدة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إدانة البحرين لخطاب ترامب حول اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل لم يعق وصول ولد رسمي بحريني إلى تل أبيب
وأكدت أن زيارة الوفد الرسمي البحريني إلى تل أبيب تمت بموافقة مباشرة من الملك وأنها ستستمر 4 أيام.
وقال رجل الدين فاضل فتيل في تصريحات متلفزة أن الوفد جاء لإسرائيل ليحمل رسالة سلام من الملك.
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