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الوفاق المعارضة: الوفد البحريني الذي زار القدس يمثل النظام الحاكم
مقر جمعية الوفاق التي قضت الحكومة بحلّها وتصفية أملاكها قبل عام
2017-12-10 - 8:15 م
مرآة البحرين: أعربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين الأحد (10 ديسمبر/ كانون الأول 2017) عن رفضها الشديد لزيارة وفد بحريني حكومي إلى القدس، مشيرة إلى أن "الشرذمة التي ذهبت القدس ومن ورائها النظام البحريني لا يمثّلون شعب ابحرين".
الوفاق أكدت أن شعب البحرين بسنّته وشيعته سيبقى وفيّا للقضية الفلسطينية وأن أي مسعى للتطبيع يشكل خيانة للقضية الفلسطينية وخيانة عظمى لشعب البحرين.
وعبرت الوفاق عن دعمها انتفاضة الشعب الفلسطيني والحراك الممتد في عالمنا العربي والإسلامي والعالم في الدفاع عن القدس
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