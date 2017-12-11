2017-12-11 - 12:45 م

مرآة البحرين (خاص): جددت النيابة العامة البحرينية (الإثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2017) حبس آخر دفعة من معتقلي "اقتحام الدراز" والبالغ عددهم 23 معتقلاً، شهراً إضافياً بعد انتهاء حبسهم الاحتياطي البالغ 6 أشهر.

وكانت النيابة جددت أمس الأحد حبس الدفعة الثانية من معتقلي اقتحام الدراز والبالغ عددهم 96 معتقلاً، شهراً كاملاً أيضاً، في خطوة مشابهة لما حدث مع الدفعة الأولى البالغ عددهم 70 معتقلاً.

وقال مصدر مطلع إن النيابة العامة تنوي تحويل 189 مواطناً على الأقل، للمحكمة الكبرى الجنائية في قضية واحدة، فيما لم يعرف بعد طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وكانت السلطات (23 مايو/أيار 2017) اعتقلت حوالي 400 مواطنا وقتلت 5 على الأقل في عملية اقتحام الدراز وفض الاعتصام السلمي المقام عند منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم بالقوة.

لاحقا أخلت السلطات سبيل عدد من المعتقلين في العملية، واحتجزت حوالي 200 منهم تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة.