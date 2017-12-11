بلدي الشمالية: بدء تركيب الكاميرات الأمنية في الحدائق والمماشي

2017-12-11 - 12:47 م

مرآة البحرين: أفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية طه الجنيد أن البلديات بدأت بتركيب الكاميرات الأمنية في الحدائق والمماشي في المحافظة الشمالية.

وقال الجنيد أن عملية تركيب الكاميرات الأمنية بدأت تدريجياً حيث تم تركيب كاميرات أمنية في ساحل البديع فقط، على أن يتم تعميم الكاميرات في بقية الحدائق والمماشي والسواحل خلال الفترة القادمة.

وعن قيمة تكلفة المشروع، قال: تكلفة المشروع ليست بالعالية والكبيرة، إذ تبلغ 19 ألف دينار فقط، لكنها ستسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة التي تكلف الميزانية الكثير لأعمال الصيانة والاستبدال المستمر بسبب التخريب وعدم المسؤولية، على حد قوله.