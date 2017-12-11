» أخبار
بلدي الشمالية: بدء تركيب الكاميرات الأمنية في الحدائق والمماشي
2017-12-11 - 12:47 م
مرآة البحرين: أفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي المنطقة الشمالية طه الجنيد أن البلديات بدأت بتركيب الكاميرات الأمنية في الحدائق والمماشي في المحافظة الشمالية.
وقال الجنيد أن عملية تركيب الكاميرات الأمنية بدأت تدريجياً حيث تم تركيب كاميرات أمنية في ساحل البديع فقط، على أن يتم تعميم الكاميرات في بقية الحدائق والمماشي والسواحل خلال الفترة القادمة.
وعن قيمة تكلفة المشروع، قال: تكلفة المشروع ليست بالعالية والكبيرة، إذ تبلغ 19 ألف دينار فقط، لكنها ستسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة التي تكلف الميزانية الكثير لأعمال الصيانة والاستبدال المستمر بسبب التخريب وعدم المسؤولية، على حد قوله.
اقرأ أيضا
المزيد...
- 2017-12-11البحرين: اعتقال 6 مواطنين على الأقل فجرا
- 2017-12-11رويترز: جمعية بحرينية تدافع عن زيارة لإسرائيل وتصفها بمبادرة تسامح
- 2017-12-11الوطنية لحقوق الإنسان تتهم الاعتمادية الدولية بالتسييس بعد إخفاقها في الحصول على تصنيف "A"
- 2017-12-11التأمينات تنفي امتناعها عن تسلم طلبات التقاعد المبكر
- 2017-12-11بعد مضي 6 أشهر على اعتقالهم… تجديد حبس جميع معتقلي "اقتحام الدراز" 30 يوما
التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus