التأمينات تنفي امتناعها عن تسلم طلبات التقاعد المبكر

2017-12-11 - 12:49 م

مرآة البحرين: نفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ما أُثير في الفترة الأخيرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن امتناع الهيئة عن تسلم طلبات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص.

وعلقت في بيان رسمي قائلة «مازالت الهيئة تتسلم طلبات التقاعد المبكر لموظفي وموظفات القطاعين.. ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وإن ما يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي هو مجرد إشاعات لا صحة لها، ويجب عدم تداولها».

الجدير بالذكر أن مواطنين تداولوا على مدى الأيام الماضية أخبارا على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بقيام هيئة التأمينات الاجتماعية بوقف تسلم جميع طلبات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص.