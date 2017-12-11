2017-12-11 - 12:53 م

مرآة البحرين:اتهمت رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، الاعتمادية الدولية بالتسييس، وذلك لإخفاقها في الحصول على تصنيف A، بسبب شكوك حول استقلاليتها ومدى التزامها بمبادئ باريس.

وقالت خوري في تصريحات صحفية على هامش أعمال مؤتمر حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس إن هناك عملية تسييس من قبل الجهات الحقوقية الدولية تجاه الملف الحقوقي في البحرين، مضيفة أن تصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتصنيف «B» مؤخرا يتبع هذا التسييس.

وأضافت أن المؤسسة لن تتقدم للحصول على الاعتمادية الدولية إلا إذا كانت مستعدة بشكل كامل وموقنة من تحقيقها التصنيف «A».

وهاجمت خوري في حديثها منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قائلة إنهم "يستقون معلوماتهم من جهات معينة تفتقر إلى المصداقية وتعمل ضد البحرين، وأن تلك المنظمات الحقوقية الدولية لا تكلف نفسها التأكد من تلك الأخبار".