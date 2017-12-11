السعودية ستسمح بفتح دور سينما اعتبارا من مطلع 2018

2017-12-11 - 1:20 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنها ستسمح بفتح دور سينما اعتبارا من مطلع عام 2018.

وقال وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد في بيان "الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع".

وأضاف "من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما".