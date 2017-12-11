قطر تمضي قدما في صفقة لشراء مقاتلات تايفون بقيمة 6.7 مليار دولار من بريطانيا

2017-12-11 - 1:22 م

مرآة البحرين (رويترز): قالت شركة بي.ايه.إي سيستمز البريطانية للمعدات الدفاعية يوم الأحد إن قطر تعاقدت معها على شراء 24 طائرة مقاتلة من طراز تايفون بنحو خمسة مليارات جنيه استرليني (6.7 مليار دولار).

وقالت الشركة إن من المتوقع أن يبدأ تسليم الطائرات في أواخر عام 2022 وإن التعاقد يتوقف على "شروط التمويل واستلام الشركة الدفعة الأولى وهو ما يتوقع أن يتحقق في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2018".

وفي مراسم جرت في الدوحة شهد وزير الدفاع البريطاني جافين وليامسون ووزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية توقيع الصفقة التي وصفها الوزير البريطاني بأنها "تصويت هائل بالثقة يدعم آلاف الوظائف البريطانية ويضخ مليارات في اقتصادنا".

وقال تشارلز وودبيرن الرئيس التنفيذي لشركة بي.ايه.إي في بيان "يسعدنا أن نبدأ فصلا جديدا في تطوير علاقة طويلة المدى مع دولة قطر والقوات المسلحة القطرية ونتطلع للعمل مع عميلنا وهو يواصل تطوير قدراته العسكرية".

وكان وزير الدفاع القطري وقع في سبتمبر ايلول خطاب نوايا لشراء الطائرات.