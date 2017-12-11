البحرين: اعتقال 6 مواطنين على الأقل فجرا

2017-12-11 - 1:24 م

مرآة البحرين: شنت القوات الأمنية حملة واسعة فجر اليوم الإثنين 11 ديسمبر/كانون الثاني 2017 أسفرت عن اعتقال 6 مواطنين على الأقل وفق ما نقلت شبكات متخصصة في رصد الحملات الأمنية.

وأفادت شبكة "رصد" أن السلطات اعتقلت الشاعر علي المؤلف من سلماباد صباح اليوم، فيما أسفرت حملة أمنية عن اعتقال الشاب عمار هاني من مدينة حمد، عمار القلاف من النعيم (اختطف من منزل والده في النبيه صالح).

كما أضافت الشبكة أن السلطات اعتقلت أيضا الشاب صادق جمعة من عالي، والشابين سيد جعفر سيد صادق، وسيد حسين سيد مهدي من بلدة بوري.