تقرير ينشر تحليلات وإحصائيات عن شركات الاتصالات وشبكات الجوّال في البحرين

2017-12-12 - 11:36 ص

مرآة البحرين: اعتبر تقرير نشره موقع "ريبورت لينكر" (Report Linker) أنّ هناك الكثير من التطورات الإيجابية التي تحدث في سوق الاتصالات الحر في البحرين.

وأضاف التقرير أنّ إيرادات قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية آخذة في الارتفاع، مع وجود ما يزيد عن 2.8 مليون اشتراك في شركات الجوّال في المملكة، ويصل معدل انتشارها إلى أكثر من 200%.

وكان التقرير قد شمل في إحصائياته كلّ من شركات "بتلكو"، "نورسات"، "زين"، "فيفا" وغيرها.

ولفت التقرير إلى أنّ المستهلكين يستفيدون من المنافسة التي أدّت إلى انخفاض أسعار الخدمات، مضيفًا أنّ تكاليف خدمات الجوّال خارج البلاد (Roaming) انخفضت أيضًا وستستمر بالانخفاض خلال السنوات القليلة القادمة. وحظي قطاع شركات الهاتف الجوال غير المرخّصة بنموّ بنسبة 88% في إيراداتها بين عاميّ 2014 و2015.

ونظرًا إلى أنّ اشتركات الهاتف الجوال تمثّل غالبية الاشتراكات في الشبكات ذات النطاق العريض في البحرين، يسعى المشغلون إلى تحسين البنية التحتيّة لشبكات الهاتف الجوّال. ووفقًا للتقرير، تُعتبر شبكات ذات الـ "تطور طويل الأمد"، المعروفي بـ "أل تي إي"، بأنّها شبكات راسخة، ويسعى المشغلّون إلى استحداث خدمات أو تقنيّات جديدة مثل VoLTE، أي خاصّة الاتّصال الصوتي عبر تقنيّة "أل تي إي"، بالإضافة إلى تقنيّة "أل تي إي المطوّرة" (LTE-A)، وتقنيّة "آلة إلى آلة" (M2M) التي تتيح لكل من النظم السلكية واللاسلكية الاتصال بأنظمة أخرى لها نفس القدرة.

وقد تم إعداد خطة الاتصالات الوطنية الرابعة في البحرين في نهاية عام 2015، بموافقة الوزارة في مايو/ أيّار 2016. وتركز الخطة على البنية التحتية للشبكات وعلى وضع أسعار مقبولة لسرعة شبكات الإنترنت.

وأورد التقرير بعض التطورات الرئيسيّة التي شهدها قطاع الاتصالات من ضمنها النمو الذي كانت المنافسة القائمة على البنية التحتيّة للاتصالات سببًا له، في حين أصبح 75% من اشتراكات الهاتف الجوال في البحرين مدفوعة مقدمًا.

وشهدت البحرين في عام 2017 أوّل تجربة ناجحة لخدمة الانترنت السريع بسرعة 5 غيغابايت (5G)، وأضاف التقرير أن شركة "زين" للاتصالات شهدت ارتفاعًا في إيراداتها الناتجة عن خدمة الإنترنت السريع على الهاتف الجوال في عاميّ 2015 و2016، وتشكّل الآن هذه الإيرادات 41% من إجمالي إيرادات الشركة.