السيد نصرالله: البحرين تمنع شعبها من التظاهر من أجل فلسطين وترسل وفدا للتطبيع وهذه فضيحة
2017-12-12 - 12:07 م
مرآة البحرين: انتقد أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله السلطات البحرينية وسعيها للتطبيع مع إسرائيل، مشدداً على أن الوفد الذي زار فلسطين المحتلة لا يمثل الشعب البحريني الذي خرج في تظاهرات دعما للقضية الفلسطينية وتعرض للقمع.
وفي كلمة له في ختام مسيرة حاشدة بالضاحية الجنوبية رفضا لقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، قال السيد نصرالله "اليوم قد نشهد بعض الخروقات كما حصل في الوفد البحريني الذي ذهب إلى فلسطين المحتلة" مشيراً إلى أن هذا الوفد "لا يمثل شعب البحرين ولا علماء البحرين ولا إرادة البحرين".
وأضاف "هذا الوفد يمثل السلطة الغاشمة في البحرين، هي التي أرسلته وفي هذا التوقيت، وحملته ما سمي برسالة الملك حول السلام والتسامح والعيش المشترك".
وتساءل نصرالله مستنكرا رسالة السلام والتسامح التي بعثها ملك البحرين عبر الوفد مع "المحتلين والمغتصبين للمقدسات، ومع الذين يهودون القدس ويسحقون عظام الأطفال الفلسطينيين في فلسطين".
وأكمل "شعب البحرين خرج يوم الجمعة في كل البلدات وفي كل القرى وفي كل المدن، بتظاهرات بناء على دعوة علمائه وقادته، ليعبر عن تضامنه مع فلسطين والقدس وأطلق عليه الرصاص وقمع وأصيب بالجراح واعتقل الكثيرون".
وختم بالقول إن ما حصل كان "فضيحة للسلطة في البحرين، التي تقمع شعبها وتمنعه من التظاهر من أجل فلسطين وفي نفس الوقت ترسل وفدا للتطبيع مع العدو ومع الكيان الغاصب" على حد تعبيره.
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