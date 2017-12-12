خليفة بن سلمان يعين مدراء في التربية

2017-12-12 - 12:39 م

مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل قرار رقم (39) لسنة 2017 بتعيين مدراء في وزارة التربية والتعليم جاء فيه :

المادة الأولى:

يُعين في وزارة التربية والتعليم كل من :

- السيد حمد راشد سعد العميري مديراُ لإدارة الموارد والتجهيزات.

- السيدة خلود خالد مصباح الكعبي مديراُ لإدارة الخدمات.

- السيدة وداد مبارك محمد السليطي مديراً لإدارة التدريب والتطوير المهني.

- الدكتورة فاطمة أحمد أحمد البوعينين مديراً لإدارة المناهج.

- الدكتور عصام عبدالله محمد عبدالله مديراً لإدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات.

المادة الثانية:

على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.