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خليفة بن سلمان يعين مدراء في التربية
2017-12-12 - 12:39 م
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل قرار رقم (39) لسنة 2017 بتعيين مدراء في وزارة التربية والتعليم جاء فيه :
يُعين في وزارة التربية والتعليم كل من :
- السيد حمد راشد سعد العميري مديراُ لإدارة الموارد والتجهيزات.
- السيدة خلود خالد مصباح الكعبي مديراُ لإدارة الخدمات.
- السيدة وداد مبارك محمد السليطي مديراً لإدارة التدريب والتطوير المهني.
- الدكتورة فاطمة أحمد أحمد البوعينين مديراً لإدارة المناهج.
- الدكتور عصام عبدالله محمد عبدالله مديراً لإدارة التربية الرياضية والكشفية والمرشدات.
المادة الثانية:
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
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