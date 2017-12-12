مسؤول بحريني: الحج السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين وفي ساحاتهما لـ "منع الابتذال واللهو"
2017-12-12 - 12:48 م
مرآة البحرين: أصدر رئيس شؤون الحج والعمرة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد المالود تعميماً ينبه فيه أصحاب حملات الحج والعمرة المرخصة من التصوير داخل الحرمين الشريفين وفي ساحاتهما.
وتضمن التعميم الصادر من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والمستلم بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 والذي يقضي منع التصوير داخل الحرمين الشريفين و في ساحاتهما بجميع أنواع و أشكاله و بأي وسيلة كانت، وذلك احتراماً لمشاعر مرتادي الحرمين الشريفين، و عدم الابتذال و اللهو أثناء تأدية العبادة.
وأشار التعميم أن في حالة مخالفة هذه التعليمات، فإن لدى الجهات الأمنية السعودية تعليمات بمصادرة المادة المصورة، و آلة التصوير إن لزم الأمر.
وعليه ألزمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بضرورة الالتزام بهذا الأمر و توعية الحجاج و المعتمرين بذلك.
- 2017-12-12أ ف ب: جمعية بحرينية تؤكد أنها أرسلت وفدا إلى إسرائيل بمبادرة فردية ولا يمثل جهة رسمية
- 2017-12-12أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين ينفي مساهمته في إنتاج أعمال فنية لإسرائيليين
- 2017-12-12رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد قوات درع الجزيرة
- 2017-12-12الجعفرية تتهم مقاولا وابنه بالنصب والاحتيال والتشهير برئيسها
- 2017-12-12خليفة بن سلمان يعين مدراء في التربية
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
comments powered by Disqus