2017-12-12 - 12:48 م

مرآة البحرين: أصدر رئيس شؤون الحج والعمرة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد المالود تعميماً ينبه فيه أصحاب حملات الحج والعمرة المرخصة من التصوير داخل الحرمين الشريفين وفي ساحاتهما.

وتضمن التعميم الصادر من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية والمستلم بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 2017 والذي يقضي منع التصوير داخل الحرمين الشريفين و في ساحاتهما بجميع أنواع و أشكاله و بأي وسيلة كانت، وذلك احتراماً لمشاعر مرتادي الحرمين الشريفين، و عدم الابتذال و اللهو أثناء تأدية العبادة.

وأشار التعميم أن في حالة مخالفة هذه التعليمات، فإن لدى الجهات الأمنية السعودية تعليمات بمصادرة المادة المصورة، و آلة التصوير إن لزم الأمر.

وعليه ألزمت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بضرورة الالتزام بهذا الأمر و توعية الحجاج و المعتمرين بذلك.