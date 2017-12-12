رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد قوات درع الجزيرة

2017-12-12 - 12:53 م

مرآة البحرين: استقبل رئيس هيئة الأركان في الجيش، ذياب بن صقر النعيمي بمكتبه في القيادة العامة، وليد بن فالح الظاهري قائد قوات درع الجزيرة المشتركة.

وقال بيان رسمي إن رئيس هيئة الأركان أشاد "بالجهود الطيبة التي تبذلها قوات درع الجزيرة المشتركة في ترسيخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".