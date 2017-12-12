أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين ينفي مساهمته في إنتاج أعمال فنية لإسرائيليين

2017-12-12 - 12:55 م

مرآة البحرين: نفى أحد أفراد الأسرة الحاكمة في البحرين، صحة ما ورد في إحدى القنوات العربية من أخبار تفيد بمساهمته في انتاج أعمال فنية لإسرائيليين وقيامه بطباعة دليل يروج لهذه الأعمال.

وقال راشد بن خليفة آل خليفة في تصريحات صحفية "أن الفنان الحقيقي يرقى وينأى عن الدخول في مثل هذه الصراعات حيث لا وجود لها في عالم الفن"، معرباً عن استيائه "لعدم استيعاب بعض القنوات التي تدعي المهنية لهذه المعلومة، وبالأخص تلك القنوات التي تقوم بصياغة الأخبار وتحويرها بهدف الإساءة والتشويه ضد دول أو أفراد بحد ذاتهم".

وختم بالقول "البحرين تفخر بجميع فنانيها من رجال ونساء، وأن رسالة الفن لا يمكن أن تحدها أي صراعات سياسية، وهي أسمى من أن تستغل لأي أغراض وأهداف غير سوية" على حد تعبيره.