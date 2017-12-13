وزارة التربية تعلن عن ترقية ألف معلم ومعلمة

2017-12-13 - 10:21 ص

مرآة البحرين: أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ترقية حوالي ألف معلم ومعلمة، وصلوا لنهاية مربوط الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية.

وقال بيان لوزارة التربية إن الوزير ماجد النعيمي اعتمد "التوصيات المرفوعة من اللجنة المكلفة بتطوير كادر المعلمين بالوزارة، والتي انتهت إلى اعتماد معيار 240 ساعة تمهينية خلال أربع سنوات للحصول على درجة الترقية، وذلك بعد مراجعة سجلاتهم الوظيفية واستكمالهم كافة متطلبات وشروط الترقية حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة".

كما اعتمد الوزير وصية "بترقية المعلمين الذين وصلوا إلى نهاية مربوط الدرجتين الرابعة والخامسة التعليمية، تقديراً لجهودهم ولسنوات الخبرة التي أمضوها على درجاتهم الوظيفية، بعد التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية".