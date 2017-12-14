الصحة تسحب 4 منتجات حليب أطفال ماركة Celia من الأسواق

2017-12-14 - 2:00 م

مرآة البحرين: قامت وزارة الصحة بسحب 4 منتجات لـ (حليب الأطفال) والتي تحمل ماركة Celia، من أسواق البحرين، حيث تم مؤخرا تداول تعميم بهذا الشأن عالميا، بشأن احتمالية تلوث بعض دفعات الإنتاج للحليب.

وبينت الوزارة بأن قسم مراقبة الأغذية بإدارة الصحة فور تلقيه التحذير الصادر من المفوضية الأوربية لسلامة الأغذية بشأن احتمالية تلوث بعض دفعات الإنتاج لمنتجات حليب الأطفال Celia الفرنسية المنشأ، ببكتريا السلمونيا اقونا SALMONELLA Agona.

وقامت الوزارة بعمل جرد لكافة أرقام دفعات الإنتاج لمنتجات حليب الأطفال ماركة Celia المستوردة لمملكة البحرين، "وعليه فقد تبين أن 4 من ما مجموعه 9 أنواع من الأنواع التي تم التعميم بشأنها قد تم سحبها من الأسواق المحلية بعد أن سوقت بأسواق مملكة البحرين".

وذكرت إدارة الصحة العامة بأن المنتجات تحمل المعلومات التالية:

وأهابت الوزارة بجميع المستهلكين بضرورة توخي الحذر بشأن استخدام هذه المنتجات، حفاظا على الصحة العامة، وتنوه للمستهلكين ممن لديه المنتجات المشار إليها ضرورة التخلص منها في الحال وعدم استخدامها.