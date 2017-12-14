التعليم العالي توقف تصديق ماجستير إدارة الأعمال من العربية المفتوحة

2017-12-14 - 2:05 م

مرآة البحرين: صرح الدكتور عبدالغني صالح الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي أن الأمانة العامة وجهت إخطاراً جديداً للجامعة العربية المفتوحة (فرع مملكة البحرين) بشأن عدم استجابتها لمتطلبات التصديق على المؤهلات العلمية لطلبة برنامج ماجستير إدارة الأعمال المستضاف من الجامعة الماليزية المفتوحة، حيث سبق للأمانة العامة إرسال خطابين للجامعة تطلب فيهما تزويدها بالوثائق والمستندات التي تثبت اجتياز طلبة البرنامج لكافة المتطلبات للحصول على المؤهل، إلا أن الجامعة ما تزال تماطل في الاستجابة لذلك، معللةً مماطلتها بكونها لا تحتفظ بتلك الوثائق والمستندات لمدة تزيد عن 3 سنوات، في حين أن واقع الحال يشير إلى أن هؤلاء الطلبة حديثو العهد بالتخرج، وأن من واجبات الجامعة الاحتفاظ بالسجلات والوثائق التي تضمن حقوق الطالب بالحصول على المؤهل وحتى بعد تخرجه ولأي فترة زمنية وفقاً لما هو معمول به في كافة مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف الأمين العام أنه وبناءً عليه، فقد قررت الأمانة العامة عدم تصديق تلك المؤهلات إلى حين توفير المستندات المطلوبة، ورفع الموضوع إلى مجلس التعليم العالي، وتحميل الجامعة المسئولية القانونية والأدبية تجاه الطلبة، وما قد يلحق بهم من ضرر أو تعطيل لمصالحهم، وما قد يتخذه مجلس التعليم العالي من قرارات رادعة بشأن تلك المخالفات.