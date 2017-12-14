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خليفة بن سلمان يعين مديرين في "المالية" و"الكهرباء"
2017-12-14 - 2:09 م
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة قراران لسنة 2017 بتعيين مديرين اثنين واحد في المالية وآخر في الكهرباء والماء.
ونص القرار الأول رقم (40) بتعيين مدير في وزارة المالية٬ وجاء فيه:-
المادة الأولى:
يعين السيد عبدالله أحمد عبدالله ضيف مديراً لإدارة تطوير الأنظمة المالية بوزارة المالية.
المادة الثانية:
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ونص القرار الثاني رقم ( 41 ) بتعيين مدير في هيئة الكهرباء و الماء جاء فيه :
المادة الأولى:
يعين المهندس صادق الشيخ منصور محمد الستري مديراً لإدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء و الماء.
المادة الثانية:
على وزير شئون الكهرباء والماء تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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