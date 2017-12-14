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البحرين: اعتقال 4 مواطنين على الأقل عبر مداهمات نفذتها قوات أمنية فجرا
2017-12-14 - 2:23 م
مرآة البحرين (خاص): اعتقلت السلطات الأمنية البحرينية (الخميس 14 ديسمبر/كانون الأول 2017) أربعة مواطنين على الأقل عبر مداهمات شنتها القوات التابعة للداخلية.
وقالت حسابات متخصصة في رصد المداهمات والاعتقالات في البحرين إن أحد المعتقلين هو شقيق الشهيد رضا الغسرة، الشاب "أحمد الغسرة" الذي اعتقل بعد مداهمة منزله في بني جمرة.
كما اعتقلت السلطات الشقيقين مجتبي وعلي خليل من بلدة الدراز، فيما قامت قوات أمنية بمداهمات في بلدة أبوصيبع نتج عنها اعتقال الشاب محمد نادر.
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